Une unité de commercialisation réservée aux marchés de Tamedia

Zurich, le 24 juin 2019 - L'équipe de Tamedia Marketplaces Advertising propose une commercialisation par display autonome et spécifique pour les marchés et les plateformes de petites annonces ricardo.ch, autoricardo.ch, homegate.ch et tutti.ch. Ces plateformes figurent parmi les sites web en ligne les plus fréquentés et les plus appréciés de Suisse: homegate.ch enregistre plus de 8,5 millions de visite par mois, tutti.ch et ricardo.ch ensemble plus de 20 millions, et autoricardo.ch est l'un des plus grands marchés de véhicules et d'accessoires automobiles. Tamedia Marketplaces Advertising propose à ses clients publicitaires des conseils approfondis et une optimisation active de campagnes pour que les moyens publicitaires soient adaptés aux besoins de la clientèle de façon pertinente pour chaque plateforme.

La division Tamedia Marketplaces Advertising, qui emploie 14 experts du marketing en ligne, est directement intégrée au domaine Classifieds & Marketplaces de l'entreprise. Thomas Kirchesch, Head of Tamedia Marketplaces Advertising, déclare: «Grâce à la connexion directe entre les marchés et les plateformes de petites annonces et le domaine d'activités, nous sommes en mesure de réagir avec rapidité aux modifications touchant chaque plateforme et de proposer à notre clientèle des offres publicitaires constamment adaptées et innovantes. L'attractivité des plateformes de marchés et de petites annonces ne cesse d'augmenter pour les annonceurs parce que les plateformes de Tamedia se complètent idéalement, qu'elles disposent d'une pénétration énorme et que nous ne cessons de développer et de perfectionner notre portefeuille de produits.»