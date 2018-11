Viviane Joyce prend la tête de TES

Zurich, le 28 novembre 2018 - Le groupe de médias suisse nomme Viviane Joyce-Laissue au poste de nouvelle directrice de Tamedia Editorial Services (TES) à compter de début 2019. Elle sera chargée des départements de production des journaux en Suisse alémanique et en Suisse romande. Viviane Joyce a pratiqué le journalisme pendant plus de trente ans, en dernier lieu au sein de la rédaction en chef de la Basler Zeitung, ainsi qu'en qualité de journaliste indépendante.

Viviane Joyce apporte à Tamedia une expérience idéale pour diriger TES. Elle est entrée à la Basler Zeitung en 2013 en tant que journaliste et productrice; depuis janvier 2016, elle dirige le service de production et de bouclage de la BaZ, et gère les secteurs graphique, de mise en page, de correction, de photographie et de production, avec un effectif de 22 personnes.

Auparavant, Viviane Joyce avait occupé pendant dix ans divers postes dirigeants dans le domaine de la communication. Elle a débuté sa carrière dans le journalisme en tant que stagiaire au Luzerner Tagblatt, avant de travailler pendant plus de dix ans en tant qu'animatrice, rédactrice, développeuse et directrice des programmes à la télévision publique SRF. Viviane Joyce est titulaire d'un Master of Advanced Studies en marketing et économie d'entreprise de l'Université de Bâle, ainsi que de diplômes en management culturel (SAWI) et en journalisme (MAZ).

Serge Reymond, responsable des médias payants et membre de la Direction générale, est convaincu par cette solution interne: «Après la réorganisation de TES, la nomination de Viviane Joyce constitue un signal positif. Grâce à ce changement interne, nous accueillons une personnalité expérimentée qui a fourni un travail remarquable ces dernières années à la Basler Zeitung, et qui va poursuivre le travail de Simon Bärtschi à la tête de TES.»