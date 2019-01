Données financières ($) CA 2019 6 161 M EBIT 2019 1 068 M Résultat net 2019 792 M Trésorerie 2019 23,4 M Rendement 2019 3,55% PER 2019 14,13 PER 2020 12,28 VE / CA 2019 1,78x VE / CA 2020 1,61x Capitalisation 10 977 M Prochain événement sur TAPESTRY INC 07/02/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 36 Objectif de cours Moyen 50,9 $ Ecart / Objectif Moyen 34% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Victor Luís Chief Executive Officer & Director Leonard Todd Kahn President, Secretary, CAO & General Counsel Olajide James Zeitlin Chairman Kevin G. Wills Chief Financial Officer Michael Braine Chief Information Officer