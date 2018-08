TAPESTRY (ex-Coach) : résultats et perspectives dépassent le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tapestry, anciennement Coach, a dévoilé un bénéfice net de 211,7 millions de dollars, ou 73 cents par action, au titre du quatrième trimestre 2018 clos fin juin. Il a progressé de 39,5%. En données ajustées, il ressort à 60 cents par action. Les ventes du groupe de mode ont augmenté de leur côté de près de 31%, à 1,48 milliard de dollars. Le consensus FactSet était de 57 cents par action et 1,47 milliard de dollars de ventes.Pour son exercice 2019 entamé début juillet, Tapestry anticipe un chiffre d'affaires compris entre 6,1 et 6,2 milliards de dollars, en croissance d'environ 5%. Le consensus FactSet est à 6,09 milliards.Son bénéfice par action ajusté devrait ressortir entre 2,70 et 2,80 dollars.De plus, le groupe américain confirme sa cible de 100 à 115 millions de dollars d'économies liées à l'intégration de Kate Spade.