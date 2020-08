Tapestry : en perte sur son 4e trimestre

13/08/2020 | 13:23

Le groupe de luxe Tapestry, maison-mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, publie une perte nette ajustée de 70 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 25 cents par action contre un BPA de 61 cents un an auparavant.



Si sa marge brute ajustée s'est améliorée à 71% du chiffre d'affaires, contre 67,3% au quatrième trimestre 2018-19, ses revenus ont été plus que divisés par deux à 715 millions de dollars sous l'effet de la pandémie de Covid-19.



Sur l'ensemble de l'année, Tapestry revendique un BPA ajusté de 97 cents. 'Etant donnée la nature dynamique de la crise de la Covid-19 et le manque de visibilité', il se refuse à donner des objectifs détaillés pour l'exercice 2020-21.



