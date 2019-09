Tapestry : le président du conseil devient aussi CEO

04/09/2019 | 13:25

Tapestry, la maison de luxe détentrice des marques Coach, Kate Spade New York et Stuart Weitzman, annonce la nomination de Jide Zeitlin comme directeur général (CEO), succédant à Victor Luis qui quitte le groupe ainsi que son conseil d'administration.



Jide Zeitlin combinera ses nouvelles fonctions avec celles de président du conseil d'administration qu'il exerce depuis novembre 2014. Il conduira en temps voulu la recherche d'un prochain directeur général du groupe.



