Tapestry : nouvelle directrice financière début août

19/06/2019 | 14:30

Tapestry, la maison de luxe détentrice des marques Coach, Kate Spade New York et Stuart Weitzman, fait part de la nomination de Joanne C. Crevoiserat comme directrice financière (CFO) à partir du 1er août prochain.



Joanne C. Crevoiserat occupait précédemment, de février 2017 à juin 2019, le poste de vice-présidente exécutive et directrice opérationnelle (COO) de la chaine de vêtements pour jeunes Abercrombie & Fitch.



Chez Tapestry, elle prendra la succession de Kevin Wills qui a quitté le groupe en février dernier, les fonctions de CFO étant pour l'heure exercées à titre temporaire par Andrea Shaw Resnick, qui restera en charge des relations investisseurs et de la communication entreprise.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.