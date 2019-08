Target : Jefferies reste à 'conserver', remonte sa cible

22/08/2019 | 14:13

Jefferies réaffirme son conseil 'conserver' sur Target et remonte son objectif de cours de 85 à 111 dollars, pointant les résultats de deuxième trimestre signalant que les investissements du groupe de distribution à bas prix 'portent leurs fruits'.



'Compte tenu de la dynamique d'activité, d'une base de comparaison plus favorable au second semestre 2019 et d'objectifs mis à jour qui paraissent très atteignables ou battables, l'action dispose de marges de progression à court terme', juge le broker.



'Toutefois, le tableau pour l'exercice 2020 demeure sombre et nous ne sommes pas encore prêts à souscrire à des gains continus de marge opérationnelle', nuance Jefferies, pour qui le potentiel de hausse de la valeur est donc 'entravé'.



