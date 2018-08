La valeur du jour à Wall Street - TARGET au plus haut historique grâce à ses bons résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Target a fait carton plein lors de la publication de ses résultats trimestriels. Le distributeur américain a en effet enregistré sa plus forte croissance à surface comparable depuis 13 ans, présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs de cours. Cette publication de qualité a permis à l’action Target de figurer parmi les progressions les plus importantes de l’indice S&P 500, avec un gain de 3,22% à 85,95 dollars, inscrivant au passage un nouveau plus haut historique.Au deuxième trimestre, clos début août, son bénéfice net a progressé de 19,1% à 799 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s'est élevé à 1,47 dollar, dépassant largement le consensus Thomson Reuters s'élevant à 1,40 dollar.Cette forte progression des profits a été rendue possible par la baisse des frais financiers et de son imposition, mais aussi par une activité dynamique.Le revenu de Target a ainsi augmenté de 6,9% à 17,78 milliards de dollars alors que le marché visait seulement 17,31 milliards de dollars.Plus importantes aux yeux des spécialistes du secteur, les ventes à surface comparable ont augmenté de 6,5%. Il s'agit de la meilleure performance depuis 13 ans grâce à ses ventes en ligne (+41%) tandis celles dans les magasins n'a pas non plus déméritées : 4,9%.Fort de ses bons résultats, le distributeur américain vise désormais un bénéfice par action ajusté 2018 compris entre 5,30 et 5,50 dollars contre de 5,15 à 5,45 dollars précédemment.Au troisième trimestre, Target prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1 et 1,20 dollar pour des ventes en comparable en augmentation de 4,8%, soit le même rythme de croissance qu'au premier semestre.