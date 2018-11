TARGET : déçoit au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Target a publié des résultats trimestriels décevants. Au troisième trimestre 2018, le grand distributeur américain a réalisé un bénéfice net en hausse de 30% à 622 millions de dollars, ou 1,17 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,09 dollar, inférieur au consensus qui le donnait à 1,11 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 5,6% à 17,82 milliards alors que Wall Street visait 17,76 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont grimpé de 5,1% alors le marché espérait +5,5%.Les ventes digitales à surface comparable ont bondi de 49% pour contribuer à hauteur de 1,9 point de pourcentage à la croissance des ventes à données comparables. La marge brute a reculé à 28,7% contre 29,6% en raison d'une hausse du coût de sa supply chain.Pour le trimestre en cours, Target table sur une croissance des ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an de 5%. Le consensus est de +4,4%.Pour 2018, le groupe vise un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 5,41 et 5,61 dollars, contre un consensus de 5,41 dollars.