TARGET : des ventes en hausse pour la période de Noël

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Target a affiché des ventes sur les deux derniers mois en progression de 5,7% en données comparables, en plus d’une hausse de 3,4% sur la même période l’an dernier. Le distributeur a par ailleurs confirmé ses objectifs 2019. "Nous sommes en voie de réaliser la plus forte croissance du chiffre d'affaires comparable pour l'ensemble de l'exercice depuis 2005, de gagner des parts de marché dans toutes nos principales catégories de produits dérivés et de réaliser une croissance à deux chiffres du BPA ajusté", a déclaré Brian Cornell, président du conseil et chef de la direction de Target.