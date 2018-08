TARGET : dévoile des résultats de qualité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le distributeur américain Target est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à des résultats meilleurs que prévu et au relèvement de ses objectifs. Au deuxième trimestre, clos début août, son bénéfice net a progressé de 19,1% à 799 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,47 dollar, dépassant largement le consensus Thomson Reuters s’élevant à 1,40 dollar. Le revenu de Target a augmenté de 6,9% à 17,78 milliards de dollars alors que le marché visait seulement 17,31 milliards de dollars.Les ventes à surface comparable, un indicateur clé du secteur, ont augmenté de 6,5%, à comparer aux attentes de Wall Street de +3,99%. Il s'agit de la meilleure performance depuis 13 ans.Pour 2018, le distributeur américain vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 5,30 et 5,50 dollars contre de 5,15 à 5,45 dollars précédemment.Au troisième trimestre, Target prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1 et 1,20 dollar pour des ventes en comparable en augmentation de 4,8%, soit le même rythme de croissance qu'au premier semestre.