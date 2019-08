Target : La valeur du jour à Wall Street - TARGET recherché après ses trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Target bondit de 18,93% à 101,79 dollars à la mi-séance après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre fiscal 2019 (clos le 3 août) et relevé ses perspectives pour l’ensemble de son exercice. Ainsi, la chaîne américaine de grande distribution a publié un bénéfice net de 938 millions de dollars au deuxième trimestre, ou 1,82 dollar par action, contre un bénéfice net de 799 millions de dollars, ou 1,49 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,82 dollar dépassant le consensus FactSet (1,62 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires de Target s'est établi à 18,42 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 3,6% sur un an et de 3,4% à magasins comparables. Cette performance est également au-dessus des prévisions moyennes du marché (18,29 milliards).Sur les trois derniers mois, Target a notamment profité d'un bon de 34% de ses ventes e-commerce."Nous sommes très satisfaits de notre performance au deuxième trimestre, qui démontre la solidité de notre stratégie et du modèle financier durable que nous avons bâti au cours des dernières années", s'est félicité Brian Cornell, directeur général.Confiant en l'avenir, Target a ainsi relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice fiscal 2019.Le groupe table désormais sur un bénéfice per action ajusté compris entre 5,90 et 6,20 dollars, contre une fourchette précédente de 5,75 à 6,05 dollars.