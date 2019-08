Target : fourchette cible de BPA relevée

21/08/2019 | 14:09

A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Target déclare viser désormais un BPA ajusté entre 5,90 et 6,20 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 5,75 à 6,05 dollars précédemment.



La chaine de magasins à prix réduits publie un BPA ajusté en progression de plus de 20% à 1,82 dollar sur le trimestre écoulé, établissant un nouveau record historique, pour une marge opérationnelle améliorée de 0,8 point à 7,2%.



Ses revenus ont augmenté de 3,6% à 18,4 milliards de dollars, dont une croissance de 3,4% en données comparables, soutenue par une contribution positive de 1,8 point liée à un bond de 34% des ventes sur Internet.



