Target : lancement de la marque Good & Gather en septembre

19/08/2019 | 14:41

Target fait part du lancement de Good & Gather, marque propre de produits alimentaires et de boissons, qui sera disponible dans ses magasins et sur son site Internet pour livraison le jour même à partir du 15 septembre prochain.



'Vers la fin de 2020, Good & Gather comprendra plus de 2.000 produits, allant des produits laitiers, des pâtes prêtes à consommer et des viandes aux barres granola et aux eaux gazeuses', précise la chaine de magasins à bas prix.



Au fil du temps, Good & Gather remplacera les marques alimentaires existantes de Target, Archer Farms et Simply Balanced, et réduira le nombre d'offres produits sous la marque Market Pantry, simplifiant ainsi l'expérience des clients.



