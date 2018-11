Target : manque le consensus au 3e trimestre

20/11/2018 | 13:26

Target publie un BPA ajusté en progression de 20,2% à 1,09 dollar sur son troisième trimestre comptable, là où les analystes espéraient en moyenne trois cents de plus, pour des revenus en progression de 5,6% à 17,8 milliards.



A périmètre comparable, les ventes de la chaine de magasins à prix réduits ont augmenté de 5,1%, avec une contribution positive de 1,9 point liée à des ventes en ligne qui ont bondi de moitié (+49%) en comparaison annuelle.



En dépit de ce trimestre inférieur aux attentes, Target confirme viser un BPA ajusté annuel entre 5,30 et 5,50 dollars, ainsi qu'une croissance des ventes comparables pour son quatrième trimestre de l'ordre de 5%.



