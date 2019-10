Target : nomination d'un nouveau directeur financier

10/10/2019 | 10:33

Target a annoncé mercredi soir la nomination de Michael Fiddelke comme directeur financier (CFO) à partir du 1er novembre. Travaillant depuis plus de 15 ans au sein du groupe, il y a occupé divers postes en finance, merchandising, ressources humaines et opérations.



Comme annoncé précédemment, et pour assurer une transition en douceur, Cathy Smith exercera une fonction de conseillère stratégique auprès de Target à partir du 1er novembre, et ce jusqu'au 1er mai prochain.



Par ailleurs, la chaine de magasins à prix réduits a fait part de la démission de Mark Tritton de son poste de directeur de la mise en marché. Ses fonctions seront partagées à titre temporaire entre Christina Hennington et Jill Sando.



