Target : objectifs réaffirmés après des fêtes solides

10/01/2019 | 15:30

Target a fait état ce jeudi d'une hausse de ses ventes à magasins comparables en novembre et décembre, après une solide fréquentation de ses points de vente et une légère augmentation du panier moyen, permettant au groupe d'être en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2018.



Ainsi, les ventes s'affichent en hausse de 5,7% en novembre et en décembre. Target estime désormais être en mesure d'obtenir sa plus forte croissance du chiffre d'affaires comparable d'une année sur l'autre depuis 2005.



Target vise toujours une croissance du chiffre d'affaires comparable au quatrième trimestre d'environ 5%. Pour l'année entière, le groupe de supermarchés anticipe toujours un BPA ajusté de 5,30 à 5,50 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.