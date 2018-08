Target : relève ses objectifs après un trimestre solide

22/08/2018 | 13:21

Fort d'un trimestre meilleur que prévu, Target déclare viser un BPA ajusté annuel entre 5,30 et 5,50 dollars, et non plus entre 5,15 et 5,45 dollars, ainsi qu'une croissance des ventes comparables au second semestre en ligne avec celle de 4,8% du premier.



Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de magasins à prix réduits a vu son BPA ajusté s'accroitre de 19,8% à 1,47 dollar, là où les analystes n'espéraient que 1,40 dollar en moyenne, pour des revenus en progression de 6,9% à 17,8 milliards.



'Pour le deuxième trimestre de suite, la croissance de la fréquentation est meilleure que ce que nous avons observé en bien plus de dix ans, soutenant une croissance comparable de 6,5% - la meilleure de Target en 13 ans', pointe le PDG Brian Cornell.



