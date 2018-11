TARKETT : HSBC passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC relève sa recommandation de Conserver à Achat sur Tarkett, assortie d’un objectif de cours inchangé de 24 euros. Le groupe a été l'un des moins performant du SBF120 cette année, notamment à cause de l'impact de la hausse du prix des matières premières, du départ après un an du précédent CEO, et des objectifs 2020 qui semblent actuellement hors de portée, souligne le broker. Mais la tendance pourrait s'améliorer: "une baisse continue des prix des matières premières liées au pétrole pourrait être très bénéfique pour l'entreprise", précise le bureau d'analyses.