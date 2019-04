Tarkett : Barclays initie un suivi à surpondérer

01/04/2019 | 12:17

Barclays initie un suivi de Tarkett avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 23 euros, soulignant l'exposition géographiquement équilibrée du spécialiste des revêtements de sols.



'Tandis que les revenus sont moins cycliques (tirés principalement par la rénovation non résidentielle) que le reste de notre couverture, les bénéfices ont souffert sur les deux dernières années', indique le broker.



Barclays anticipe 'un fort rebond, nourri surtout par des leviers propres, qui n'est pas intégré dans les prévisions du consensus' et considère que la valorisation apparait 'raisonnablement attractive' en termes historiques et relatifs.



