Tarkett : Oddo confirme son opinion, ajuste son objectif

17/12/2018 | 15:54

Oddo reste sur une opinion Neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 20 E (au lieu de 22 E). ' Nous estimons la visibilité à ce jour limitée rendant aléatoire nos estimations de redressement de marge à compter de 2019 '.



Le bureau d'analyses vise en 2018 un EBITDA estimé à 260 ME (contre 283 ME précédemment) en repli de 17.5% YoY soit une marge d'EBITDA de 9.2% (-190 pb). Pour 2019, Oddo retient une estimation d'EBITDA de 294 ME (contre 326 ME préalablement) en hausse de 13% YoY, soit une marge de 9.7% (+50 pb).



' Malgré une réelle dynamique organique (+3.2% aux 9 mois d'activité), plus particulièrement pour la division Sport (+14.6% pour les 9 mois) et en Amérique du Nord (impact progressif des hausses de prix), l'environnement reste moins favorable en Europe (plus particulièrement au UK, Turquie) et au sein de la zone CEI (Russie, faiblesse du rouble...) ' indique Oddo.



