Covid-19 : Tarkett lance un avertissement sur le T2 et suspend son objectif de levier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de revêtements de sols Tarkett a averti mercredi que ses perspectives à court terme étaient nettement assombries par la pandémie du coronavirus après un bon début d'année jusqu'à mi-mars.

Les tendances d'activité du deuxième trimestre "devraient être significativement affectées par l'intensification des restrictions de déplacements et de mesures de confinement qui ont été mises en œuvre ces dernières semaines par les gouvernements des différentes zones géographiques où le groupe est présent", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Le déploiement accéléré des mesures de confinement depuis mi-mars en Europe et en Amérique du Nord "s'est traduit par l'arrêt de projets de construction et la fermeture de nombreux revendeurs et distributeurs de revêtements de sol dans plusieurs pays, particulièrement en Europe du Sud", a précisé Tarkett.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 612 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 2,1% en données publiées et de -2,9% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2019. Tarkett a indiqué avoir observé "un ralentissement significatif à la fin du trimestre, notamment en Europe".

En termes de rentabilité, "les mesures de confinement ont perturbé la production et ont rendu la logistique plus complexe", a expliqué la société. Dans ces conditions, Tarkett prévoit désormais un excédent brut d'exploitation ajusté compris entre 40 millions et 43 millions d'euros au premier trimestre, contre 43,1 millions d'euros au premier trimestre 2019.

Etant donné que la situation actuelle va affecter son Ebitda ajusté du premier semestre et de l'année 2020, le groupe a aussi prévenu qu'il n'était "plus en mesure de confirmer son objectif de ratio de levier pour la fin de l'année". L'entreprise visait un ratio d'endettement net sur Ebitda ajusté compris entre 1,5 et 2,5.

Par ailleurs, "compte tenu des circonstances exceptionnelles", la société a indiqué avoir initié des discussions avec ses banques pour réviser les conditions de la clause restrictive financière. Celles-ci prévoyait un ratio de levier de 3,5 à fin juin et de 3,0 à fin décembre.

A fin mars, le Tarkett disposait d'une position de trésorerie de 210 millions d'euros et de lignes de crédit non tirées disponibles de 500 millions d'euros, dont 443 millions d'euros confirmées. L'endettement brut du groupe s'élevait à 887 millions d'euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire