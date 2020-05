Cyberattaque : Retour à la normale bien engagé

Paris – La Défense, le 13 mai 2020 - A la suite de la cyberattaque du 29 avril dernier qui a affecté une partie de ses opérations, Tarkett a rétabli le fonctionnement de son infrastructure informatique et des applications essentielles.

Grâce à la réactivité et à l’engagement des équipes de Tarkett accompagnées par des experts externes, le retour à la normale des opérations est désormais bien engagé et les activités du Groupe reprennent progressivement.

Aucun élément n’indique, à ce stade, que des données personnelles de nos employés, clients ou partenaires aient été dérobées.

Tarkett a porté plainte et est en contact avec les autorités compétentes pour identifier l’origine de cette attaque.

Le Groupe rappelle qu’il a notifié son assureur en cybersécurité.

Tarkett tient à saluer l’engagement sans faille de ses collaborateurs pour faire face à cette cyberattaque, et plus particulièrement de ses équipes informatiques, et remercie ses clients et partenaires pour leurs nombreux témoignages de soutien et de confiance.

