TARKETT :, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 19 juin 2019

TARKETT (+4,75% à 21,60 euros)Tarkett signe la plus forte hausse de l'indice après avoir dévoilé son plan stratégique "Change to Win". Un plan, qui vise à améliorer durablement sa performance financière, axé notamment sur l'innovation des solutions, l'optimisation des outils industriels, la transition digitale et la poursuite du déploiement en matière d'économie circulaire. Un programme rigoureux de réduction des coûts est aussi d'actualité. Et ce, pour s'adapter à un environnement économique, qui pourrait s'avérer peu porteur dans les années à venir. Sur cette base, le groupe a dévoilé des objectifs financiers à moyen terme, appréciés du marché.