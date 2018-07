TARKETT : réussit à convaincre de sa détermination à compenser les coûts des matières premières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett a connu une très nette inversion de tendance à la Bourse de Paris après la présentation de ses résultats semestriels aux analystes. En baisse en début de séance, sur la foi du seul communiqué de presse, le titre bondit désormais de 8,91% à 24,7 euros. Il évolue ainsi sur son plus haut niveau depuis un mois. Le management de Tarkett a réaffirmé qu'il porte une attention "intense" à la préservation de sa rentabilité. Il s'est visiblement montré assez convaincant au moment de présenter les mesures prises pour limiter l'impact de la hausse des coûts des matières premières sur sa marge.Outre la revue systématique et détaillée de sa structure de coûts, Tarkett a retardé des hausses de salaires et réduit ses effectifs. De plus, le groupe a bien l'intention de continuer à augmenter ses prix de vente au troisième trimestre, comme il le fait systématiquement depuis le début de l'année, notamment en Russie où le groupe subit en plus des effets de changes défavorables. L'enjeu pour le fabricant de revêtements de sols est de compenser un impact négatif estimé à 45 millions d'euros sur l'Ebitda ajusté 2018.Au premier semestre, les hausses de prix décidées par le groupe n'ont que partiellement compensé la progression des coûts des matières premières. Sur l'ensemble du semestre, elles ont représenté 7 millions d'euros de gains sur un coût de 23 millions d'euros lié aux matières premières. L'effet a vraiment commencé à se faire sentir au deuxième trimestre : +6 millions d'euros compensés sur 13 millions de coûts.Au total, l'Ebitda ajusté de Tarkett a reculé de 27,6% au premier semestre pour atteindre 116,1 millions d'euros. Il a représenté 8,8% du chiffre d'affaires, soit 3 points de marge de moins en un an. Le chiffre d'affaires semestriel de la société a reculé de 3,4% à 1,31 milliard d'euros. En organique, il a progressé de 3%.A noter que le fabricant de revêtements de sols a vu ses comptes repasser dans le vert au premier semestre. Il affiche en effet un bénéfice net de 28,7 millions d'euros à l'issue du premier semestre alors qu'il avait essuyé une perte de 97,9 millions d'euros un an plus tôt. Les comptes du premier semestre 2017 intégraient une provision de 150 millions d'euros en lien avec la sanction imposée par l'Autorité de la concurrence en France.