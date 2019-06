TARKETT : un plan stratégique et des objectifs financiers à moyen terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett tient aujourd’hui sa journée Investisseurs à Paris. Le président du Directoire Fabrice Barthélemy, et l’équipe de direction présenteront le plan stratégique « Change to Win». Sur la base de ce dernier, Tarkett a établi les objectifs financiers à moyen terme. Dans chacune de ses principales régions, le groupe a pour objectif une croissance organique supérieure à la croissance du PIB en moyenne sur la période 2019 à 2022. Par ailleurs, l’amélioration de la rentabilité est un objectif clé du plan : marge d’Ebitda ajusté supérieure à 11% en 2022 (avant application de la norme IFRS 16).Le plan s'appuie sur les quatre piliers stratégiques dont une croissance durable, tirée par une focalisation accrue sur une sélection de segments de marchés commerciaux porteurs, le développement d'une offre globale en Hôtellerie et la poursuite de l'expansion des activités Sports. Le Groupe prévoit également d'investir dans les canaux de distribution digitaux afin d'en capter la croissance future.Par ailleurs, le groupe entend entreprendre une approche encore plus centrée sur le client et une organisation plus simple, agile et réactive, mais aussi un déploiement ambitieux en matière d'économie circulaire, avec notamment des efforts spécifiques pour développer des solutions de recyclage pour les clients.Enfin, Tarkett s'appuie sur un programme rigoureux de réduction des coûts qui vise à atteindre 120 millions d'euros d'économies entre 2019 et 2022 et une politique d'allocation du capital sélective et alignée avec nos initiatives stratégiques de croissance durable.