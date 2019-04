TARKETT : va transférer ses activités de production canadiennes aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett va transférer toutes les activités de production de Waterloo, en Ontario (Canada), etde Truro, en Nouvelle-Écosse (Canada) vers des sites de production situés aux États-Unis.Ces transferts entraîneront la fermeture de l’usine de Waterloo, qui fabrique des accessoiresde revêtements de sol, et de l’usine de Truro, qui fabrique des rouleaux de moquettecommerciale. Les accessoires produits à Waterloo seront désormais fabriqués sur le site récemment agrandi de Chagrin Falls, dans l'Ohio.Les produits actuellement fabriqués à Truro seront transférés à Dalton, en Géorgie, dans l'usine de production de moquette acquise lors du rachat de Lexmark en septembre 2018.Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives expliquent que ces changement s'inscrivent dans sa stratégie, qui vise à optimiser ses opérations et à lui permettre d'être mieux positionné pour répondre aux besoins du marché nord-américain.Ces mouvements permettront de réduire la structure de coûts de Tarkett en Amérique du Nord et de réaliser les synergies de coûts attendues dans le cadre de l'acquisition de Lexmark. La plupart des produits fabriqués au Canada étant expédiés aux Etats-Unis, ces changements permettront également d'améliorer les flux logistiques" Les salariés des usines de Waterloo et de Truro, qui comptent respectivement 70 et 240 employés, bénéficieront d'un accompagnement externe dédié, destiné à les aider dans leur recherche de nouvelles opportunités professionnelles ", a indiqué la société.Tarkett prévoit de terminer le processus de fermeture d'ici la fin de l'année.