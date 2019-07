Tarkett : 80,4% du dividende 2018 payé en actions

03/07/2019 | 07:50

Tarkett annonce qu'à l'issue de la période d'option ouverte du 14 au 28 juin inclus, ses actionnaires ayant choisi le paiement du dividende au titre de 2018 en actions nouvelles représentent 80,42% de son capital.



Ainsi, 1.827.585 actions nouvelles ordinaires seront émises, à un prix unitaire de 16,77 euros, représentant 2,87% du capital et 1,90% des droits de vote, avant l'émission des actions nouvelles et sur la base du capital et droits de vote au 31 mai dernier.



Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 4 juillet, le même jour que le versement de la part du dividende en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions nouvelles, part qui s'élève à 7.458.203,40 euros.



