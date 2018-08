Tarkett : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett a conclu un accord en vue de l'acquisition du fabricant de moquette américain, Lexmark Carpet Mills. Basé aux Etats-Unis, à Dalton (Géorgie) où se situe le site de production, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes. L'acquisition sera immédiatement relutive pour la marge d'Ebitda du spécialiste des revêtements de sol et surfaces sportives. Le groupe a également identifié des synergies de vente, d'achat et de logistique avec ses activités de moquette en Amérique du Nord.Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.L'opération sera financée au moyen d'une facilité de crédit existante. Après l'acquisition, le ratio d'endettement net consolidé de Tarkett en fin d'année devrait s'établir à environ 2,5 fois l'Ebitda (pro forma)." L'acquisition de Lexmark positionnera Tarkett comme l'un des leaders de la moquette pour le secteur de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Nous serons également en mesure de renforcer l'offre de Lexmark dans ce segment grâce au portefeuille produits étendu de Tarkett ", explique Glen Morrison, Président du Directoire de Tarkett. " Nous tirerons également parti de la présence mondiale de Tarkett pour renforcer le positionnement de Lexmark auprès de nos grands clients à travers le monde. "La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la réalisation de conditions suspensives usuelles.