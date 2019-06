Tarkett : Agenda economique du mercredi 19 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** TOKYO : - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1ère journée) - Balance commerciale / mai LONDRES : - 10h30 Inflation / mai FRANCFORT : - 11h00 Comptes courants en zone euro / avril SINTRA, Portugal : - Forum annuel de la BCE (dernière journée), discours de clôture de Mario Draghi à 16h00 WASHINGTON : - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 SOCIÉTÉS : PARIS : - Tarkett / présentation d'un nouveau plan stratégique (avant-Bourse) NEW YORK : - Oracle / résultats du T4 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris