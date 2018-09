Tarkett : Evolution au sein du Directoire de Tarkett

PARIS-LA DEFENSE (FRANCE), 18 septembre 2018 - Le Conseil de surveillance de Tarkett a décidé de nommer Fabrice Barthélemy en qualité de Président du Directoire de Tarkett par intérim en remplacement de Glen Morrison, à compter du 18 septembre 2018. Glen Morrison assurera une transition avec Fabrice Barthélemy jusqu'au 2 octobre 2018.

Le Conseil de surveillance tient à remercier Glen Morrison pour le travail accompli au sein du Groupe, d'abord en tant que Président de la division Amérique du Nord, puis en tant que Président du Directoire.

Le Conseil de surveillance réaffirme sa volonté d'accélérer le développement du Groupe autour de l'innovation, de l'expérience client, de la performance opérationnelle et des acquisitions.

Fabrice Barthélemy est membre du Directoire depuis 2008 et Président de la division EMEA & LATAM depuis 2017. Il a auparavant exercé les fonctions de Directeur Financier du Groupe de 2008 à 2017. En plus de ses responsabilités actuelles, Fabrice Barthélemy assurera les fonctions de Président du Directoire par intérim en étroite concertation avec Eric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président du Directoire.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques : Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together» ("Faire Bien. Ensemble."), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com

