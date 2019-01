Tarkett : Fabrice Barthélemy est nommé Président du Directoire

PARIS - LA DEFENSE, 14 JANVIER 2019 - Le Conseil de surveillance, réuni le 11 janvier 2019, a décidé de nommer Fabrice Barthélemy Président du Directoire de Tarkett.

Fabrice Barthélemy, 50 ans, est membre du Directoire depuis 2008, en qualité de Directeur Financier de 2008 à 2017, puis de Président de la division Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) & Amérique latine. Depuis septembre 2018, il assurait également les fonctions de Président du Directoire par intérim.

Fabrice bénéficie d'une connaissance unique de Tarkett et du secteur, avec plus de dix ans d'expérience au sein du Groupe. Il a contribué avec succès à la stratégie de croissance profitable de Tarkett, aujourd'hui un des leaders mondiaux des revêtements de sol et surfaces sportives. Il a également participé à plus d'une vingtaine d'acquisitions et à l'introduction en bourse de Tarkett sur Euronext Paris en 2013. A la tête de la division EMEA & Amérique latine, Fabrice a démontré sa capacité à diriger la principale division du Groupe dans un environnement complexe.

Eric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « A l'issue d'un processus de recrutement transparent et ouvert, le Conseil de surveillance a décidé de confier la présidence du Directoire à Fabrice Barthélemy. Son expérience opérationnelle et financière reconnue, son leadership et sa vision stratégique à la fois ambitieuse et pragmatique sont des atouts indiscutables pour transformer rapidement le Groupe. Il a de plus démontré sa capacité à fédérer et à engager les équipes dans la mise en oeuvre de nos initiatives stratégiques. Le Conseil de surveillance et moi-même sommes ainsi pleinement aux côtés de Fabrice et du Comité Exécutif pour écrire ensemble ce que nous voulons être un nouveau chapitre pour le Groupe. »



Fabrice Barthélemy, Président du Directoire, a ajouté : « Je remercie le Conseil de surveillance de la confiance qu'il m'accorde pour transformer le Groupe et relever de nouveaux défis avec l'ensemble des équipes de Tarkett. Avec le Comité Exécutif, notre objectif est de redresser la performance financière du Groupe et de concentrer nos investissements sur les segments et géographies les plus dynamiques. Nous voulons aussi rendre notre organisation plus agile et plus digitale pour accélérer l'innovation et apporter des solutions qui feront la différence pour nos clients. Enfin, nous avons l'ambition de renforcer le leadership du Groupe dans le domaine de l'économie circulaire pour mieux répondre aux aspirations de l'ensemble de nos parties-prenantes et en faire un levier de différentiation. Nous disposons de solides atouts, en particulier d'excellentes équipes motivées pour relever ce défi. Nous sommes d'ores et déjà en ordre de marche pour engager la transformation et nous présenterons plus en détail notre stratégie dans les tout prochains mois. »

Eric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance

Eric La Bonnardière a rejoint le Conseil de surveillance de Tarkett en 2013 et a pris les responsabilités de Président du Conseil en avril 2018. En tant que petit-fils de Bernard Deconinck père, entrepreneur historique de Tarkett, il représente la 4ème génération de la famille Deconinck actionnaire majoritaire du Groupe.

Eric est également Président-Directeur Général et co-fondateur de la société Evaneos, place de marché de voyage leader Européen sur son segment. Avant de créer Evaneos en 2009, Eric a débuté sa carrière en 2006 en tant que consultant chez Capgemini et dans le cabinet de conseil en stratégie Advancy où il a effectué des missions dans l'industrie et la distribution. Il est diplômé de Supélec et d'HEC Paris.

Fabrice Barthélemy, Président du Directoire

Depuis septembre 2018, Fabrice Barthélemy occupait le poste de Président du Directoire par intérim, en plus de ses fonctions de Président Tarkett Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) & Amérique latine. Il a rejoint Tarkett en 2008 en tant que Directeur financier et membre du Directoire. En février 2017, il est nommé Président de la division EMEA & Amérique latine.

Il a débuté sa carrière comme contrôleur industriel chez Safran et a rejoint Valeo en 1995 comme contrôleur financier de division au Royaume-Uni. De 2000 à 2003, il a participé au redressement de la division Éclairage France de Valeo, avant de prendre la direction financière mondiale des activités Électronique et Systèmes de Liaison, puis des activités Systèmes d'Essuyage. Il est diplômé de l'ESCP Europe.

A propos de Tarkett

Riche de 135 années d'histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017.

Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 13 000 collaborateurs et 35 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche « Doing Good. Together. » (« Faire Bien. Ensemble. »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com.

