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Tarkett : Fabrice Barthélemy est nommé président du directoire

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14/01/2019 | 18:07

14 janvier (Reuters) - Tarkett a annoncé lundi dans un communiqué :

* LE CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉUNI LE 11 JANVIER 2019,A DÉCIDÉ DE NOMMER FABRICE BARTHÉLEMY PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE TARKETT.

* FABRICE BARTHÉLEMY, 50 ANS, EST MEMBRE DU DIRECTOIRE DEPUIS 2008, EN QUALITÉ DE DIRECTEUR FINANCIER DE 2008 À 2017, PUIS DE PRÉSIDENT DE LA DIVISION EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE (EMEA) & AMÉRIQUE LATINE.

* DEPUIS SEPTEMBRE 2018, IL ASSURAIT ÉGALEMENT LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE PAR INTÉRIM. Le communiqué : https://bit.ly/2CgTvBW Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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PER 2019 12,00
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VE / CA 2019 0,61x
Capitalisation 1 192 M
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