Tarkett : Fabrice Barthélemy est nommé président du directoire

14 janvier (Reuters) - Tarkett a annoncé lundi
dans un communiqué :
* LE CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉUNI LE 11 JANVIER 2019,A
DÉCIDÉ DE
NOMMER FABRICE BARTHÉLEMY PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE TARKETT.
* FABRICE BARTHÉLEMY, 50 ANS, EST MEMBRE DU DIRECTOIRE
DEPUIS
2008, EN QUALITÉ DE DIRECTEUR FINANCIER DE 2008 À 2017, PUIS DE
PRÉSIDENT DE LA DIVISION EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE (EMEA) &
AMÉRIQUE LATINE.
* DEPUIS SEPTEMBRE 2018, IL ASSURAIT ÉGALEMENT LES FONCTIONS
DE
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE PAR INTÉRIM.
Le communiqué : https://bit.ly/2CgTvBW
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(Benjamin Mallet)