Tarkett : Information sur une cyberattaque

Paris – La Défense, le 4 mai 2020 : Depuis le 29 avril 2020, Tarkett est victime d’une cyberattaque affectant une partie de ses opérations, malgré les mesures de sécurité informatique mises en place par le Groupe.

En réponse, le Groupe a immédiatement arrêté ses systèmes d’information et mis en place les mesures préventives nécessaires visant à protéger ses opérations, ainsi que les données de ses collaborateurs, clients et partenaires.

Les équipes Tarkett sont pleinement mobilisées et accompagnées d’experts informatiques et d’investigation indépendants mondialement reconnus pour permettre un retour à la normale des opérations le plus rapidement possible. Les activités commerciales et la production restent perturbées.

Tarkett est en contact avec les autorités compétentes et a avisé son assureur en cybersécurité.

Tarkett fera des nouveaux points à mesure que la situation évolue.

Contact Relations Investisseurs

Tarkett – Emilie Megel – emilie.megel@tarkett.com – Tel. : +33 (0)6 33 47 32 45

Contacts Media

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel. : +33 (0)6 79 99 27 15 – Benoit Grange – Tel. : +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2019. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120 et CAC Mid 60. www.tarkett.com .





Pièce jointe