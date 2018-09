Tarkett : La valeur du jour à Paris - TAKETT trébuche suite au départ inexpliqué du président

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett chute en bourse de 9,33% à 21,78 euros après avoir annoncé le départ de Glen Morrison, président du directoire depuis juillet 2017. Une annonce à effet immédiat pour le fournisseur de revêtement de sol qui a vu son titre plonger d’environ 37% depuis le début de l’année. Les causes du départ de Glen Morrison n’ont pas été évoqué par Tarkett. Pour le remplacer, le conseil de surveillance a décidé de nommer Fabrice Barthélemy en qualité de président du directoire par intérim, à compter du 18 septembre 2018.Fabrice Barthélemy est membre du directoire depuis 2008 et président de la division EMEA & LATAM depuis 2017. Il a auparavant exercé les fonctions de directeur financier du groupe de 2008 à 2017.En plus de ses responsabilités actuelles, Fabrice Barthélemy assurera donc les fonctions de président du directoire par intérim en étroite concertation avec Eric La Bonnardière, président du conseil de surveillance, jusqu'à la nomination d'un nouveau président du directoire.Glen Morrison assurera une transition avec Fabrice Barthélemy jusqu'au 2 octobre 2018.Dans le sillage de cette annonce, Kepler Chevreux a abaissé de son objectif de cours sur Tarkett de 31 à 29 euros tout en restant à l'Achat.Par ailleurs, le conseil de surveillance a réaffirmé sa volonté d'accélérer le développement du groupe autour de l'innovation, de l'expérience client, de la performance opérationnelle et des acquisitions dans un communiqué.