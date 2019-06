Tarkett : La valeur du jour à Paris - TARKETT met le cap sur 2022, le titre bien orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tarkett (+2,33% à 21,10 euros) a dévoilé son plan stratégique "Change to Win". Un plan, qui vise à améliorer durablement sa performance financière, axé notamment sur l'innovation des solutions, l'optimisation des outils industriels, la transition digitale et la poursuite du déploiement en matière d'économie circulaire. Un programme rigoureux de réduction des coûts est aussi d’actualité. Et ce, pour s’adapter à un environnement économique, qui pourrait s'avérer peu porteur dans les années à venir. Sur cette base, le groupe a dévoilé des objectifs financiers à moyen terme, appréciés du marché.Dans le détail, Tarkett anticipe une croissance organique supérieure à la croissance du PIB en moyenne sur la période 2019 à 2022 dans chacune de ses principales régions ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 11% en 2022 (avant application de la norme IFRS 16).Le groupe table également sur un levier (Dette Nette / Ebitda ajusté) compris entre 1,5x à 2,5x l'Ebitda ajusté à la fin de chaque année pendant la durée du plan.Dans ce cadre, Tarkett entend s'appuyer sur une croissance durable, tirée par une focalisation sur certains segments de marchés commerciaux porteurs, le développement d'une offre globale en Hôtellerie et la poursuite de l'expansion des activités Sports.En parallèle, le groupe prévoit également d'investir dans les canaux de distribution digitaux.Le déploiement du groupe matière d'économie circulaire est également au programme, avec notamment des développements dans les solutions de recyclage pour les clients.Enfin, Tarkett compte sur un programme rigoureux de réduction des coûts qui vise à atteindre 120 millions d'euros d'économies entre 2019 et 2022 et une politique d'allocation du capital sélective et alignée avec des initiatives stratégiques de croissance durable.Le groupe a fixé certaines priorités pour sa politique d'allocation du capital, à savoir de nouveaux investissements en matière de productivité, d'automatisation et de digital. Il indique que les investissements devraient être légèrement au-dessus de leur moyenne historique sur la durée du plan.La priorité est aussi donnée la baisse de l'endettement sur 2019 (pas d'acquisition de taille importante en 2019) et à la croissance externe par la suite.Pour terminer, Tarkett annonce un objectif de dividende dans un ratio cible de distribution compris entre 30% et 50% du résultat net publié et en fonction du levier et de la croissance externe.