Tarkett : Nominations au Comité Exécutif

PARIS - LA DEFENSE, 22 JUILLET 2020 – Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett, annonce ce jour de nouvelles nominations au Comité Exécutif du Groupe :

Eric Daliere, Président de Tarkett Amérique du Nord et Tarkett Sports

Audrey Dauvet, Directrice Juridique

Arnaud Marquis, Directeur du Développement Durable

Carine Vinardi, Directrice de la R&D et des Opérations.

Eric Daliere, Président de Tarkett Amérique du Nord et Tarkett Sports

Président de Tarkett Sports, Eric Daliere étend ses responsabilités et devient Président de Tarkett Amérique du Nord et Tarkett Sports. Sous son leadership, Tarkett Sports a connu une forte croissance et a significativement amélioré sa profitabilité, avec des marques reconnues dans l’industrie des surfaces sportives, telles que FieldTurf and Beynon. Eric aura pour mission d’accroître la part de marché de Tarkett en Amérique du Nord, tout en améliorant la compétitivité et la performance financière.

Avant de rejoindre le Groupe en 2009, Eric a mené pendant dix ans des initiatives d’amélioration de la performance de business pour KKR Capstone. Il a débuté sa carrière au Boston Consulting Group. Il est titulaire d’un MBA de la J.L. Kellogg School of Management de la Northwestern University (Etats-Unis).

Eric Daliere succède à Jeff Fenwick, qui aura la responsabilité de l’ensemble de l’activité des revêtements de sol Commercial en Amérique du Nord.

Audrey Dauvet, Directrice Juridique

Audrey a débuté sa carrière en tant qu’avocate au sein du cabinet Bird&Bird en 2000, avant de rejoindre le Groupe Pernod Ricard en 2007. D’abord Directrice de la Propriété Intellectuelle du Groupe, elle est nommée en 2011 Vice-Présidente en charge des affaires juridiques, des Affaires Publiques, de la RSE et de la Conformité pour Pernod Ricard Amériques, basée à New York. En 2017, elle développe une activité de conseil, intervenant auprès de sociétés européennes et américaines. Audrey Dauvet est diplômée de Science Po Paris, titulaire d’un 3ème cycle de droit de la propriété industrielle de l’Université de Paris II-Assas et diplômée de l’Ecole du Barreau de Paris.

Audrey assurera également les fonctions de Secrétaire du Conseil de Surveillance.





Arnaud Marquis, Directeur du Développement Durable

Arnaud a rejoint Tarkett en juillet 2016 en tant que Vice-Président Hardflooring EMEA, dont il a redressé la profitabilité avec succès. Il a également plus de vingt ans d’expérience au sein du Groupe Ahlstrom, un des leaders des produits à base de fibres. Il y a occupé diverses fonctions internationales dans les Ventes, le Marketing et les Opérations. Arnaud est diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble - Pagora et titulaire d’un Executive MBA de l’EM Lyon.

Le développement durable constitue un des quatre piliers du plan stratégique Change to Win. Au sein du Comité Exécutif, Arnaud aura pour mission d’intensifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le déploiement de solutions circulaires pour nos clients. Il supervisera les programmes d’innovation en matière d’économie circulaire et la création des modèles d’affaires associés. Il veillera également à l’appropriation des enjeux de développement durable par l’ensemble des équipes de Tarkett.

Carine Vinardi, Directrice de la R&D et des Opérations

Carine a débuté sa carrière en 1997 chez Moulinex, puis a évolué au sein de différentes industries, dont l’automobile (10 ans au sein de Plastic Omnium, Faurecia et Peugeot Citroën) et l’aéronautique (4 ans chez Zodiac Aerospace). Elle a ainsi alterné des directions opérationnelles (Opérations, Supply Chain, Achats) et fonctionnelles (Programme de transformation Performance & Digitale) au sein d’entreprises internationales de différentes tailles. Avant de rejoindre Tarkett en juillet 2020, Carine travaillait pour General Electric Renewable Energy depuis 2017, où elle était en charge de la Transformation Lean & Digitale. Carine est titulaire d'un diplôme d’Ingénieur, Transformation des Matières Plastiques de l’ITECH Lyon et d'un Doctorat en Ingénierie Industrielle de l'Université de Technologie de Compiègne.

En charge des Opérations, Carine supervisera également les Achats et la R&D, et aura pour mission d’accroître la performance opérationnelle du Groupe, afin d’améliorer la sécurité, la satisfaction client et la productivité. Carine contribuera aux différents piliers du plan stratégique Change to Win, notamment par le programme de performance opérationnelle « World Class Manufacturing ».

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2019. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® , tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com .

Relations Investisseurs

Tarkett - Emilie Megel – emilie.megel@tarkett.com

Contacts Media

Groupe Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83





Pièce jointe