Tarkett : Publication d'éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux effectuée en application du Code Afep-Medef de Gouvernement d'entreprise des sociétés cotées

Données financières EUR USD CA 2020 2 631 M 3 128 M - Résultat net 2020 -7,50 M -8,92 M - Dette nette 2020 625 M 743 M - PER 2020 -246x Rendement 2020 - Capitalisation 651 M 767 M - VE / CA 2020 0,49x VE / CA 2021 0,44x Nbr Employés 12 950 Flottant 48,6% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 11,04 € Dernier Cours de Cloture 9,99 € Ecart / Objectif Haut 45,2% Ecart / Objectif Moyen 10,6% Ecart / Objectif Bas -37,4% Dirigeants Nom Titre Fabrice Dominique Robert Barthélemy Chairman-Management Board Bonnardière La Eric Chairman-Supervisory Board Antoine Prévost EVP-Operations, Head-Research & Development Carine Vinardi Chief Operating Officer, Director-R&D Raphaël Bauer Group CFO, Head-Human Resources & Communication Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TARKETT -30.66% 767 KINGSPAN GROUP PLC 13.96% 13 256 FORBO HOLDING AG -13.47% 2 501 MONALISA GROUP CO.,LTD 105.54% 2 384 DYNASTY CERAMIC 21.69% 601 WHITE HORSE -32.67% 37