Tarkett: Un plan pour s'affranchir de l'environnement économique

Avec ce plan intitulé "Change to win", Tarkett veut porter sa marge d'Ebitda ajusté à plus de 11% en 2022 - soit plus de 12% selon la nouvelle norme comptable IFRS 16 - contre 8,8% en 2018 et 11,1% en 2017.

"Nous ne comptons pas sur une amélioration de l'environnement macroéconomique pour repartir avec une performance à la hausse", a déclaré le président du directoire, Fabrice Barthélemy, au cours d'une conférence téléphonique. "Donc, notre plan, nous l'avons dessiné en nous disant que nous devions nous aider nous-mêmes."

Confronté au Brexit, au ralentissement économique au Brésil et en Russie, aux variations de changes et à la forte hausse des matières premières, Tarkett a été contraint de renoncer à ses objectifs 2020 en mars dernier.

Pour redresser la barre, le groupe va se concentrer sur les géographies et les segments les plus porteurs (tertiaire, hôtellerie, sport) et travailler sur sa productivité en réduisant de 120 millions d'euros ses coûts sur la période 2019-2022.

Les réorganisations de sites pèseront pour un quart dans cette partie du plan. Le groupe, qui employait fin 2018 environ 13.000 personnes dans le monde, a déjà fermé une usine de sols stratifiés en Allemagne et transféré ses activités de moquettes du Canada vers les Etats-Unis. Il prévoit aussi de fermer une petite unité de production de dalles de moquettes aux Pays-Bas.

En France, où Tarkett compte seulement deux usines - revêtements de sol pour les segments commerciaux et gazon synthétique - sur une douzaine de sites européens, Fabrice Barthélemy a indiqué qu'il n'y avait "pas de sujet particulier".

"Nous n'avons pas une sur-représentation industrielle en France", a-t-il ajouté.

Vers 11h45, l'action Tarkett gagne 2,72% à 21,18 euros, son plus haut niveau depuis début mai.

Oddo, à "neutre" sur le titre, estime que la sensibilité au contexte macroéconomique rend toujours les hypothèses aléatoires.

"Les objectifs de marge d'Ebitda traduisent des objectifs moins ambitieux que ceux du plan précédent (plus de 12% en 2020 hors IFRS 16)", ajoute l'intermédiaire.

Le président du directoire de Tarkett a exclu des acquisitions en 2019 pour se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité, repoussant au-delà de l'année en cours l'examen des opportunités qu'offre toujours un secteur très fragmenté selon lui.

Dans une note, la Société générale anticipe des acquisitions ciblées d'ici 2022, notamment dans le segment sport.

Comme Oddo, la banque n'attend pas de changement significatif du consensus à la suite des annonces du nouveau plan.

