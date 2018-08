Tarkett : acquiert le fabricant de moquette Lexmark Carpet Mills

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de revêtements de sol et surfaces sportives Tarkett a annoncé lundi l'acquisition de Lexmark Carpet Mills, spécialiste américain des moquettes d'hôtellerie et de résidences, pour un montant non dévoilé.

Basé aux Etats-Unis, à Dalton, où se situe le site de production, Lexmark a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes. La société fabrique des moquettes, principalement pour le secteur de l'hôtellerie en Amérique du Nord, et s'adresse également depuis quelques années au marché résidentiel.

"L'acquisition de Lexmark positionnera Tarkett comme l'un des leaders de la moquette pour le secteur de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Nous serons également en mesure de renforcer l'offre de Lexmark dans ce segment grâce au portefeuille produits étendu de Tarkett", a déclaré Glen Morrison, président du directoire de Tarkett, cité dans un communiqué.

L'opération, qui doit être finalisée d'ici la fin de l'année, aura un effet positif immédiat sur la marge d'exploitation (Ebitda) de Tarkett. Financée par une ligne de crédit existante, elle portera le ratio d'endettement net pro forma du groupe à 2,5 fois l'Ebitda.

