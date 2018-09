Tarkett : débarque le président de son directoire, Fabrice Barthélemy assure l'intérim

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de revêtements de sols en vinyle ou linoléum, de parquets et de surfaces sportives Tarkett (TKTT.FR) a annoncé que son conseil surveillance avait décidé de nommer Fabrice Barthélemy en qualité de président de son directoire par intérim en remplacement de Glen Morrison, à partir de ce mardi.

Glen Morrison assurera une transition avec Fabrice Barthélemy jusqu'au 2 octobre.

"Le conseil de surveillance a décidé de procéder à ce changement à la tête du directoire afin d'accélérer le développement du groupe", a indiqué un porte-parole.

De nationalités britannique et américaine, Glen Morrison s'était vu confier la présidence du directoire en juillet 2017. Il avait rejoint Tarkett en 2015 pour diriger son activité en Amérique du Nord après être notamment passé par le groupe américain Alcoa.

Fabrice Barthélemy est pour sa part membre du directoire depuis 2008 et président de la division Emea & Latam depuis 2017. Il a auparavant exercé les fonctions de directeur financier de 2008 à 2017. "En plus de ses responsabilités actuelles, Fabrice Barthélemy assurera les fonctions de président du directoire par intérim en étroite concertation avec Eric La Bonnardière, président du conseil de surveillance, jusqu'à la nomination d'un nouveau président du directoire", a indiqué Tarkett dans un communiqué. Ce remaniement intervient quelques semaines après l'annonce par Tarkett de l'acquisition de Lexmark Carpet Mills, spécialiste américain des moquettes d'hôtellerie et de résidences, une opération que les investisseurs avaient sanctionnée.

En juillet, le groupe avait prévenu que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel pourrait être grevé par l'évolution défavorable des coûts des matières premières et des transports attendue dans les mois à venir.

Depuis le début de l'année, l'action Tarkett a fléchi de 31,3%.

