Tarkett : deux nominations au comité exécutif

02/10/2019 | 08:14

Tarkett annonce le renforcement de son comité exécutif avec les nominations de Séverine Grosjean, directrice des ressources humaines du groupe, et de Francesco Penne, président de la division EMEA & LATAM, à compter du 1er octobre.



Séverine Grosjean a rejoint le spécialiste des revêtements de sols en 2017 en tant que directrice des ressources humaines EMEA & LATAM, après avoir pris en 2015 les responsabilités de vice-présidente RH de la branche Industrie de Schneider Electric.



En 2004, Francesco Penne a rejoint Air Liquide où il a occupé pendant 15 ans diverses fonctions de ventes et marketing et de direction générale à travers l'Europe, notamment en tant que vice-président de l'Europe Centrale de 2016 à 2019.



