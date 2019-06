Tarkett : en hausse après la présentation des objectifs 2022

19/06/2019 | 09:29

Dans le cadre de la journée investisseurs organisée ce jour à Paris, Tarkett a présenté son programme stratégique à horizon 2022 baptisé 'Change to Win'. En substance, l'accent sera mis sur la croissance et l'amélioration de la rentabilité. En hausse de plus de 2% à Paris, l'action Tarkett se classe ce matin parmi les plus fortes hausses du SBF 120.



Le groupe vise notamment une 'croissance durable, tirée par une focalisation accrue sur une sélection de segments de marchés commerciaux porteurs, le développement d'une offre globale en Hôtellerie et la poursuite de l'expansion des activités Sports', et entend se renforcer dans les 'canaux de distribution digitaux'. Ainsi, dans ses principales régions (Amérique du Nord, Europe et CEI), Tarkett vise d'ici 2022 une croissance organique de ses ventes supérieure à celle du PIB.



Le spécialiste des revêtements de sols annonce aussi des économies de 120 millions d'euros entre 2019 et 2022 et 'une politique d'allocation du capital sélective'. Ainsi, la marge d'EBITDA ajusté, qui en 2018 était de 8,8%, devrait être 'supérieure à 12% en 2022'.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.