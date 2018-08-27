Tarkett en passe de racheter l'américain Lexmark

27 août (Reuters) - Tarkett SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* TARKETT ANNONCE L'ACQUISITION DE LEXMARK, SPÉCIALISTE
AMÉRICAIN
DES MOQUETTES POUR L'HÔTELLERIE.
* LEXMARK A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 120
MILLIONS
DE DOLLARS (103 MILLIONS D'EUROS) EN 2017 ET EMPLOIE 460
PERSONNES.
* TARKETT DIT QUE L'ACQUISITION SERA IMMÉDIATEMENT RELUTIVE
POUR
SA MARGE D'EBITDA.
* L'OPÉRATION SERA FINANCÉE AU MOYEN D'UNE FACILITÉ DE
CRÉDIT
EXISTANTE ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE.
* APRÈS L'ACQUISITION, LE RATIO D'ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ
DE
TARKETT EN FIN D'ANNÉE DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 2,5 FOIS
L'EBITDA (PRO FORMA).
Le communiqué : https://reut.rs/2woeLD2
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(Rédaction de Paris)