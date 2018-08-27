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Tarkett en passe de racheter l'américain Lexmark

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27/08/2018 | 18:19

27 août (Reuters) - Tarkett SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* TARKETT ANNONCE L'ACQUISITION DE LEXMARK, SPÉCIALISTE AMÉRICAIN DES MOQUETTES POUR L'HÔTELLERIE.

* LEXMARK A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 120 MILLIONS DE DOLLARS (103 MILLIONS D'EUROS) EN 2017 ET EMPLOIE 460 PERSONNES.

* TARKETT DIT QUE L'ACQUISITION SERA IMMÉDIATEMENT RELUTIVE POUR SA MARGE D'EBITDA.

* L'OPÉRATION SERA FINANCÉE AU MOYEN D'UNE FACILITÉ DE CRÉDIT EXISTANTE ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE.

* APRÈS L'ACQUISITION, LE RATIO D'ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ DE TARKETT EN FIN D'ANNÉE DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 2,5 FOIS L'EBITDA (PRO FORMA). Le communiqué : https://reut.rs/2woeLD2 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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PER 2018 16,09
PER 2019 13,47
VE / CA 2018 0,72x
VE / CA 2019 0,68x
Capitalisation 1 590 M
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