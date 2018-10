Tarkett finalise l'acquisition de Lexmark, renforçant sa présence sur le segment de l'hôtellerie en Amérique du Nord



PARIS, FRANCE, 1er octobre 2018 - Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives, annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de Lexmark Carpet Mills. Paul Cleary, Directeur général de Lexmark rejoint Tarkett en qualité de Président du segment hôtellerie en Amérique du Nord.

Lexmark fabrique des moquettes de haute qualité, principalement pour le secteur de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Lexmark est une marque reconnue par les plus grands groupes hôteliers. La société, qui emploie 460 personnes et dispose d'un site de production aux Etats-Unis, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars.

L'acquisition de Lexmark permet à Tarkett d'établir une position solide sur le segment de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Grâce aux larges gammes de produits des deux sociétés, Tarkett est stratégiquement positionné pour mieux répondre à l'ensemble des besoins des clients de ce marché. Tarkett a également identifié des synergies de vente et de logistique qui lui permettront d'optimiser sa performance et contribueront à une intégration rapide et efficace de Lexmark dans le Groupe.

« Grâce à l'acquisition de Lexmark, Tarkett consolide sa position sur le segment de la moquette pour l'hôtellerie en Amérique du Nord et fait désormais partie des trois leaders. » déclare Fabrice Barthélemy, Président du Directoire par intérim de Tarkett. « De plus, ce rapprochement nous permet de proposer une offre globale de revêtements de sol à nos grands comptes internationaux de l'hôtellerie, et renforce notre expertise sur ce segment. Nous sommes ravis d'accueillir Paul Cleary et son équipe au sein de la famille Tarkett. »

L'acquisition sera immédiatement relutive pour la marge d'EBITDA du Groupe, jusqu'à 50 points de base après synergies en année pleine. Cette opération sera financée au moyen d'une ligne de crédit existante. Sur une base pro forma, Tarkett prévoit de maintenir un ratio d'endettement net inférieur à 2,5 fois l'EBITDA fin 2018.

A propos de Tarkett

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques : Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together» ("Faire Bien. Ensemble."), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60. www.tarkett.com

A propos de Lexmark

Fondé en 1993, Lexmark Carpet Mills est l'un des principaux producteurs de moquettes pour l'hôtellerie, le secteur résidentiel et les applications commerciales de niche. Les capacités de fabrication verticalement intégrées de la société, son équipement à la pointe de la technologie et son service client de qualité font de Lexmark un acteur spécialisé de premier plan, capable de produire des tapis de nylon et de polyester de grande qualité, sur mesure et sophistiqué, dans des délais d'exécution inégalés. www.lexmarkcarpet.com

