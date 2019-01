Tarkett : le conseil nomme Fabrice Barthélemy président du directoire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de revêtements de sols en vinyle ou linoléum, de parquets et de surfaces sportives Tarkett a annoncé lundi que son conseil de surveillance avait nommé Fabrice Barthélemy président de son directoire.

Depuis la mi-septembre, Fabrice Barthélemy assurait la présidence du directoire par intérim de Tarkett, en remplacement de Glen Morrison.

Fabrice Barthélemy, 50 ans, est membre du directoire depuis 2008, en qualité de directeur financier de 2008 à 2017, puis de président de la division Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) & Amérique latine.

"Avec le comité exécutif, notre objectif est de redresser la performance financière du groupe et de concentrer nos investissements sur les segments et géographies les plus dynamiques", a commenté Fabrice Barthélemy, cité dans un communiqué. "Nous voulons aussi rendre notre organisation plus agile et plus digitale pour accélérer l'innovation", a ajouté le responsable.

Alors que Glen Morrison s'était vu confier la présidence du directoire en juillet 2017, Tarkett avait annoncé son prochain départ en septembre. Un porte-parole de Tarkett avait alors indiqué que le conseil de surveillance avait décidé de procéder au changement à la tête du directoire "afin d'accélérer le développement du groupe".

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

