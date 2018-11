Tarkett : les Deconinck se renforcent

14/11/2018 | 12:56

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 7 novembre, le groupe d'actionnaires familiaux Deconinck a franchi en hausse le seuil des deux tiers des droits de vote de Tarkett.



A cette date et après l'acquisition d'actions sur le marché, les différents membres du groupe familial Deconinck pointaient à 50,77% du capital et 66,82% des droits de vote du spécialiste des revêtements de sol.





