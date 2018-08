Tarkett : met la main sur Lexmark Carpet Mills

28/08/2018 | 07:49

Tarkett annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Lexmark Carpet Mills, fabricant de moquettes principalement pour l'hôtellerie en Amérique du Nord, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes.



Cette acquisition, dont le montant n'est pas précisé, sera immédiatement relutive pour la marge d'EBITDA de Tarkett. Le groupe a également identifié des synergies de vente, d'achat et de logistique avec ses activités de moquette en Amérique du Nord.



L'opération sera financée au moyen d'une facilité de crédit existante. La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la réalisation de conditions suspensives usuelles.



