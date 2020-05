Tarkett : perd 6% alors que ses activités sont perturbées par une cyberattaque

(Actualisation: cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Tarkett chute de 6,2% lundi, à 8,48 euros, après que le fabricant de revêtements de sol a annoncé être victime d'une cyberattaque affectant une partie de ses opérations depuis le 29 avril.

"En réponse, le groupe a immédiatement arrêté ses systèmes d'information et mis en place les mesures préventives nécessaires visant à protéger ses opérations, ainsi que les données de ses collaborateurs, clients et partenaires", a indiqué Tarkett dans un communiqué. Mais les activités commerciales et la production de l'entreprise "restent perturbées".

Tarkett, qui est en contact avec les autorités compétentes, a avisé son assureur en cybersécurité de la situation.

